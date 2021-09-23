В Тульской области по факту гибели четырех человек в ДТП с грузовиками возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Тульская прокуратура начала проверку в связи с ДТП, в котором погибли 4 человека.

Напомним, авария случилась около 6 утра на 145 километре трассы Р-22 «Каспий». Там столкнулись три грузовика. Пострадавших всего 5 человек, четверо из них скончались на месте происшествия.

Движение по трассе не перекрыто. На месте сейчас работают три бригады скорой помощи, пожарные, полиция и оперативная группа МЧС.

Также на место аварии выехал первый заместитель прокурора области Михаил Можаев. Будет проведена проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения и закона о грузоперевозках автомобильным транспортом.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".