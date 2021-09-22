В Новомосковске упавшая вентиляция убила рабочего

Фото с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

По предварительной информации следствия, 21 сентября 2021 года 43-летний работник химического предприятия в Новомосковске находился на своем рабочем месте, когда на него упал фрагмент конструкции вытяжки производственного цеха. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи уже осмотрели место случившегося и изъяли техническую документацию цеха. Также будет проведен ряд судебных экспертиз, которые установят все обстоятельства трагедии, в том числе и выявят тех, кто был ответственен за охрану труда на предприятии.