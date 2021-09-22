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Происшествия22 сентября 2021 14:37

В Новомосковске упавшая вентиляция убила рабочего

Трагедия произошла днем 21 сентября на одном из химических предприятий города
Елена Иргиз
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Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

По предварительной информации следствия, 21 сентября 2021 года 43-летний работник химического предприятия в Новомосковске находился на своем рабочем месте, когда на него упал фрагмент конструкции вытяжки производственного цеха. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи уже осмотрели место случившегося и изъяли техническую документацию цеха. Также будет проведен ряд судебных экспертиз, которые установят все обстоятельства трагедии, в том числе и выявят тех, кто был ответственен за охрану труда на предприятии.

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