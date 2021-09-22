Коронавирус в Тульской области, последние данные на 22 сентября 2021 года: заразилось 109 человек

В регионе выздоровели от коронавируса 46 034 человека Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 109 человек. Всего с начала пандемии заразилось 53 688 жителей региона.

Также 104 человека за сутки с болезнью справились. В регионе выздоровели от коронавируса 46 034 человека.

К сожалению, еще 10 пациентов разных возрастов скончались от последствий заболевания - на хронические болезни вирус дал летальные осложнения. По этой причине с марта 2020 года в области умерло 2 936 человек.