Губернатор Тульской области Алексей Дюмин официально вступил в должность

22 сентября в полдень в колонном зале Дома Дворянского собрания прошла торжественная церемония вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области. Избранный глава региона принес присягу и заверил ее подписью.

Напомним, что по результатам прошедших выборов, за Алексея Дюмина было отдано 83,58 % голосов — его кандидатуру поддержали более 506 тысяч жителей

Таким образом, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации, губернатор Алексей Дюмин оказался выбранным на второй срок. Кстати, на прошлых выборах осенью 2016 года он набрал 84,19 % голосов.