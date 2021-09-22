В Туле появился «младший брат» скандально известного Пряника от МЧС - самовар-бодибилдер Фото: соцсети

Новый арт-объект для фотосессий появился в Туле. Это самовар с голубыми глазами и идеальным накачанным телом с минимумом одежды. Кран у него не заменяет нос, как это традиционно рисовалось в былые времена на картинках и советских мультфильмах, а растет из пупка. Внизу, на плоском постаменте надпись «Привет из Тулы».

Туляки не оценили самовара-качка. Обсуждения чуда дизайнерской мысли кипят в соцсетях последние пару дней, но большинство склоняются к хэштегу #тульскийстыд. Среди отзывов: «Пошлятина. И рисовка, и идея. Бодибилдинг вроде не символ Тулы?», «Надпись поменять: «Тула с приветом». Остальное оставить как есть», «Это не тот же автор, что праворукого Левшу изваял?», «Лучше бы они из «тульского Пряника» бодибилдера сделали, а то он дохляк какой-то» и подобные.

В основном пользователи интернета оказались недовольны внешним видом арт-объекта. Некоторые высказывают мнение, что очеловечивать самовар изначально было неудачной идеей.

Напомним, ранее широко обсуждаемым интернет-мемом уже стала ростовая кукла тульского Пряника, которого «приняли» на работу в региональном управлении МЧС в целях пропагандистской работы среди подростков.