Индикатор здоровья. Как избежать проблем с волосами?

Волшебного средства для роста и густоты волос еще не изобрели. Поэтому самый верный способ избежать проблем с волосами — правильно ухаживать за ними, вести здоровый образ жизни и вовремя обращаться к специалистам.

Когда бить тревогу?

В норме человек может лишиться порядка 100–150 волос в день: значительная их часть теряется при мытье головы, а остальное — в течение дня, когда мы расчесываем волосы или случайно цепляемся ими за одежду. При этом, оценивая объем потерянных волос, обладательницы длинных локонов всегда преувеличивают масштаб бедствия, а вот мужчины часто недооценивают проблему, затягивая ее решение. Еще один знак, на который стоит обратить внимание, это поредение шевелюры. Если ее объем визуально уменьшился, это может сигнализировать об истончении и уменьшении диаметра волос, что достаточно характерно для андрогенетической алопеции, или об обламывании стержня волоса.

Каковы причины выпадения волос?

С такой неприятной ситуацией сталкиваются многие мужчины и женщины. Порой люди пытаются решить ее самостоятельно, выискивая всевозможные косметические, народные и медицинские средства. Однако это далеко не всегда дает ожидаемый результат.

Дело в том, что повышенное выпадение волос бывает связано с разными факторами:

- болезни (covid), частые стрессы; неправильное питание или уход за волосами;

- прием некоторых лекарств (гормоны, антибиотики и т. д.), парикмахерские процедуры, наследственность, плохая экология и пр.

Поэтому всегда важно сначала выяснить причину проблемы, а потом заниматься ее устранением.

Индикатор здоровья. Как избежать проблем с волосами?

Какие исследования необходимы при диагностике выпадения волос?

Чтобы узнать причину выпадения волос, необходимо сдать анализ крови, а также пройти осмотр волосистой части головы, который выполняется при помощи трихоскопа. В отдельных случаях рекомендуется провести более сложное исследование и сделать фототрихограмму — так или иначе, эти процедуры назначаются непосредственно врачом на личном приеме в клинике.

Какие способы лечения эффективны?

Курс лечения против выпадения волос — это комплекс процедур, а также применение лекарственных и уходовых средств:

назначается прием витаминов — отдельных или в комплексе, в зависимости от результатов анализов;

при отсутствии противопоказаний проводятся инъекционные процедуры — мезотерапия, плазмотерапия и др. Методы считаются одними из самых действенных, поскольку факторы роста, стимулирующие вещества и питание, вводятся непосредственно в проблемную зону;

по-прежнему эффективно применение физиотерапевтических методов: криомассажа, лазерной расчески, дарсонваля, массажа шейно-воротниковой зоны и волосистой части головы и т. д. Процедуры активизируют микроциркуляцию крови и лимфы в коже головы, усиливая снабжение фолликулов питательными веществами и кислородом;

трихолог также подберет уходовые средства против выпадения волос: шампуни, бальзамы, маски, лосьоны, мази, стимуляторы роста. Назначаются и пилингующие препараты, которые глубоко очищают кожу головы, избавляют ее от ороговевших клеток, благодаря чему обеспечивают проникновение косметических продуктов на глубину залегания волосяных луковиц.

С заботой о волосах

Важно обеспечить волосы всем необходимым для их нормальной жизнедеятельности: следить за достаточным уровнем витаминов, поддерживать здоровье в целом, в том числе создать условия для получения достаточного кровотока. Манипуляции элементарные.

Главное - понимать, для чего мы это делаем. Уход за кожей головы - это правильное очищение, ни в коем случае не пересушивайте ее, не увлекайтесь обесцвечивающими красителями. При грамотном уходе за волосами важно не злоупотреблять химическими завивками, плойками, щипцами. Дополните свой рацион продуктами, богатыми омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Кроме того, такие микроэлементы, как цинк и биотин, хорошо влияют на качество волос, позволяя им дольше сохранять свою структуру и молодость.

Не применяйте какие-либо лекарственные средства от выпадения волос, в том числе домашние рецепты, ориентируясь на рекламу или советы друзей. В вашем случае такие препараты могут быть вовсе не эффективными, а в худшем могут серьезно навредить. Поредение шевелюры нужно лечить так же, как и любую болезнь: только под наблюдением врача.

Чтобы волосы были густыми и красивыми, необходимо обращаться к специалистам тогда, когда проблем с шевелюрой еще нет, для профилактики любых негативных состояний. Благодаря своевременной коррекции методов ухода ваши локоны станут настоящим украшением! И самое главное: если вы заметили, что теряете ежедневно более 100 волос, срочно обратитесь к специалисту – не занимайтесь самолечением, есть большой риск потерять волосы полностью, и потом восстановление может занять долгое время, и не факт, что шевелюра вернется в полном объеме. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!