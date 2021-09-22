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Происшествия22 сентября 2021 9:03

Тульские следователи выясняют обстоятельства гибели 85-летней женщины на пожаре

Пенсионерка погибла 20 сентября в поселке Первомайский
Елена Иргиз
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СУ СК России по Тульской области

СУ СК России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи начали расследование гибели пенсионерки на пожаре в Щекинском районе.

Возгорание произошло 20 сентября в поселке Первомайский в многоквартирном доме на улице Л. Толстого. Когда спасатели смогли справиться с огнем, в квартире нашли тело 85-летней женщины.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предположительно, причиной пожара мог стать неисправный обогреватель.

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