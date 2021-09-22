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Общество22 сентября 2021 8:31

Последние новости Тулы на 22 сентября 2021 года: инаугурация Алексея Дюмина, штраф за фейк о коронавирусе и расследование гибели пенсионерки на пожаре

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 22 сентября
Елена Иргиз
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Действующий губернатор Тульской области был переизбран на второй срок с 83,56% голосов

Действующий губернатор Тульской области был переизбран на второй срок с 83,56% голосов

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Киреевска заплатит штраф за фейк о коронавирусе. Мужчина выложил в социальной сети пост о том, что во время вакцинации от COVID-19 людям вводят некие чипы, чтобы потом контролировать численность населения.

Сегодня, 22 сентября, Алексей Дюмин принесет присягу в Колонном зале Дома Дворянского собрания. Действующий губернатор Тульской области был переизбран на второй срок с 83,56% голосов.

Тульские следователи заинтересовались гибелью 85-летней женщины на пожаре в поселке Первомайском. Сейчас проводится ряд экспертиз в целях выяснения обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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