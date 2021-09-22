"Щекиноазот": Большая химия - в авангарде

Установка Метанол-500 - очередной значимый инвестиционный проект "Щекиноазота" - готовится к пуску.

На прошлой неделе в ходе онлайн-встречи Президента России Владимира Путина с главой нашего региона Алексеем Дюминым одним из ключевых вопросов стало промышленное развитие Тульской области.

Во время общения Алексей Дюмин сообщил Президенту, что драйверами промышленности края являются оборонная отрасль, металлургия и химическая индустрия. Губернатор также отметил, что в Тульской области работает ряд крупнейших в России и Европе химических предприятий.

Одной из точек «прямого включения» в ходе ВКС Президента с главой области стала компания «Щекиноазот», производитель продуктов промышленной химии.

- Экспорт предприятия составляет 70% объема продаж. Компания реализует целый ряд новых инвестиционных проектов, в результате запуска которых станет лидером по выпуску метанола в России и Европе и существенно нарастит свой экспортный потенциал, - подчеркнул Алексей Дюмин, рассказывая об «Азоте».

Компания – крупный экспортер продукции в страны Западной и Восточной Европы и СНГ, Азии, США и Латинской Америки. При этом предприятие увеличивает выпуск продукции высоких переделов. Этим путем в компании намерены идти и в дальнейшем.

Лето 2021 года. Оперативное совещание по вопросам строительства на площадке установки Метанол-500.

Наш М-500!

В разговоре о новых проектах предприятия речь шла, прежде всего, о проекте «Метанол-500», принятие технологического газа на установку состоится в ближайшее время. Не за горами и официальный пуск нового «завода в заводе».

Это третье по счету производство метанола, построенное на площадке «Щекиноазота» по передовым технологиям давнего партнера, датской компании-лицензиара Haldor Topsoe. На установке сегодня идут масштабные пусконаладочные процессы, строители спешат закончить все работы. Завершено строительство зданий ЦПУ и административно-бытового корпуса, здания подстанции. Благоустраивается территория.

Включив в эксплуатацию в 2018 году ряд мощностей, в том числе совмещенный комплекс производств метанола и аммиака М-450/А-135, компания «Щекиноазот» сразу объявила о начале реализации следующего этапа строительства производств, среди которых – установка по выпуску метанола мощностью 500 тысяч тонн ректификата в год.

Закипела еще одна большая стройка. Началось рождение третьего нового метанола (с учетом производств М-450, М-450/А-135), который выведет предприятие с общим объемом годового выпуска в полтора миллиона тонн на уверенную позицию лидера по данному продукту как в России, так и в Европе.

И сегодня «Азот» в шаге от покорения этой заветной мечты, которая становится реальностью! Это предмет гордости для всех сотрудников компании. Понимание того, что химики трудятся на предприятии, развитие которого является примером в масштабах всей страны, воодушевляет и придает энергии для новых свершений.

На подходе – новые проекты

Планов у компании – громадье. На подходе еще один проект: азотная кислота и аммиачная селитра. День старта по этому проекту также все ближе.

Далее последует проект «Аммиак/карбамид А-525/К-700», укрепляющий позиции компании на рынке минеральных удобрений. И сейчас на объекте в активной фазе строительные работы, их ведет генподрядчик из Китая – China National Chemical Engineering Co., Ltd.

Строительство новейшего для отечественной химической индустрии комплекса, где для производства аммиака и карбамида применяются наиболее совершенные современные технологии компаний Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon (Голландия), где впервые в России для хранения карбамида будет использована технология строительства купольного склада с виброполом, идет высокими темпами.

В соответствии с графиком строительно-монтажных работ к концу текущего года будет завершено бетонирование каркасов зданий и сооружений, и уже в начале 2022 года китайские строители приступят к монтажу технологического оборудования.

Успех компании - результат работы команды профессионалов, влюбленных в свое дело.

Стратегия развития

Так, от проекта к проекту, компания воплощает в жизнь свою масштабную Стратегию развития.

С 2005 года воплощено 20 проектов с объемом инвестиций 2 млрд долларов. Таких темпов промышленного строительства и развития в нашей стране, наверное, еще не было.

Богатым на события для «Щекиноазота» стал год 2018, когда была завершена реализация четырех масштабных и значимых проектов: совмещенного производства метанола и аммиака М-450/А-135, серной кислоты СК-200, диметилового эфира парфюмерного качества (совместное предприятие с PCC SE, Германия), новых очистных сооружений, где используется мембранная технология, позволяющая минимизировать воздействие на окружающую среду.

В течение 4-х ближайших лет «Щекиноазот» намерен трехкратно увеличить объемы производства смол, а до 2030 года – достичь семикратного увеличения. Таким образом, компания будет надежно обеспечивать смолами отечественную промышленность.

Важным и эффективным инструментом содействия при реализации долгосрочной инвестпрограммы является участие «Щекиноазота» в проектах поддержки инвестиционной деятельности, действующих в Тульском регионе, планомерная совместная работа с правительством Тульской области, Минпромторгом РФ.

Об экологии

В докладе Владимиру Путину Алексей Дюмин подчеркнул первостепенность экологического направления: «Тульская область – индустриальный регион. И вопросы экологии были и остаются в числе наиболее важных». Это относится и к работе «Щекиноазота».

Ежегодно компания инвестирует все большие средства в экологические программы, проекты сбережения природы, обеспечения безопасности производств, борьбы с климатическими рисками. Каждый проект предприятия проходит строгую оценку с точки зрения экологической нагрузки.

На предприятии определены четкие и всеобъемлющие экологические, социальные и управленческие цели на ближайшую и среднесрочную перспективу, в том числе участие в программе «зеленой» энергетики, предусматривающей полное переосмысление возможностей получения энергии, избавление от углеродного следа.

В соответствии с концепцией в области устойчивого развития и программой по снижению углеродного следа при производстве основных видов выпускаемой продукции «Щекиноазот» успешно решает задачи использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также иные аспекты деятельности по минимизации воздействия на экологию и окружающую среду.

Компания работает на новых высокотехнологичных очистных сооружениях (инвестиции в проект составили 800 млн руб.).

С вводом их в эксплуатацию все сточные воды предприятия в полном объеме очищаются на очистных сооружениях перед сбросом в водный объект. Реализация данного проекта позволила существенно уменьшить забор речной воды и заметно снизить количество сбросов в водные объекты.

На территории компании функционирует система экологического мониторинга и процедура управления значимыми экологическими аспектами, позволяющая осуществлять постоянный контроль состояния окружающей среды, оценивать эффективность проводимых природоохранных мероприятий и своевременно предотвращать нежелательные воздействия.

В Щекинском районе и на территории заповедной Ясной Поляны идет большая программа озеленения.

Совсем недавно, 17 сентября, компания «Щекиноазот» приступила к первому этапу большого проекта озеленения в рамках программы благоустройства прилегающих к заводу территорий. В этот день вдоль дороги от стелы «Щекиноазот» до предприятия началась высадка сосен. Деревья выбраны не случайно: сосны не только величественны и роскошны, но и отлично очищают воздух. Следующим этапом озеленения станут посадки декоративных яблонь и кизильника. В перспективе большая работа по озеленению поселка химиков Первомайского.

Проект «Аммиак/карбамид А-525/К-700» укрепит позиции компании на рынке минеральных удобрений.

Есть команда!

Понятно, что любая победа – это командный труд людей, труд усердный и профессиональный. Все вводимые компанией производственные объекты являются высокотехнологичными, что повышает требования к компетенциям работников.

Профессионалов здесь растят буквально со школьной скамьи, давая путевку в жизнь талантливым и целеустремленным ребятам – возможность учиться в вузе по целевому направлению от завода, проходить дуальное обучение в Щекинском политехническом колледже в тесной связке с будущим работодателем.

Отдельная гордость «Щекиноазота» - традиции наставничества.

В этом году «Щекиноазот» был награжден за первое место в региональном конкурсе «Лучшие практики наставничества в Тульской области – 2021» в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи».

Сегодня в компании трудится более 3 000 сотрудников. «Щекиноазот» на протяжении многих лет выступает гарантом социальной стабильности территории своего расположения.

Реализуется большая общественно значимая программа с поддержкой детских, образовательных, медицинских, социальных, культурных, спортивных учреждений, со строительством объектов инфраструктуры.

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