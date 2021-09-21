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Общество21 сентября 2021 16:43

Алексей Дюмин принесет присягу 22 сентября

За действующего главу региона проголосовали 83, 58% жителей
Елена Иргиз
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Алексей Дюмин был избран губернатором Тульской области на второй срок в минувшие выходные

Алексей Дюмин был избран губернатором Тульской области на второй срок в минувшие выходные

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 22 сентября в Колонном зале Дома Дворянского собрания пройдет торжественная церемония вступления Алексея Дюмина в должность губернатора Тульской области. Вновь избранный глава региона принесет присягу.

Напомним, что Алексей Дюмин был избран губернатором Тульской области на второй срок в минувшие выходные: за него проголосовали 83, 58% жителей региона. В должности главы области он находился с 2016 года - тогда выборы состоялись также 22 сентября.

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