Житель Киреевска заплатит штраф за фейк о коронавирусе

Данные приводит телеграм-канал "Тула Экстремизм" Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске 41-летнему местному жителю придется заплатить штраф за пост в социальной сети. В своем сообщении мужчина утверждал, что во время вакцинации людям вводят не вакцину, а некие чипы, чтобы потом через них убивать некоторых людей в целях контроля численности населения. Такие данные приводит телеграм-канал "Тула Экстремизм".

Полиция заинтересовалась этим сообщением в интернете и провела проверку. В отношении мужчины составили административный протокол. Теперь за такой фейк он заплатит 30 000 рублей в пользу государства.