Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 16:23

Житель Киреевска заплатит штраф за фейк о коронавирусе

Мужчина выложил недостоверный пост в социальной сети
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Данные приводит телеграм-канал "Тула Экстремизм"

Данные приводит телеграм-канал "Тула Экстремизм"

Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевске 41-летнему местному жителю придется заплатить штраф за пост в социальной сети. В своем сообщении мужчина утверждал, что во время вакцинации людям вводят не вакцину, а некие чипы, чтобы потом через них убивать некоторых людей в целях контроля численности населения. Такие данные приводит телеграм-канал "Тула Экстремизм".

Полиция заинтересовалась этим сообщением в интернете и провела проверку. В отношении мужчины составили административный протокол. Теперь за такой фейк он заплатит 30 000 рублей в пользу государства.

Интересное