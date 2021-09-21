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Происшествия21 сентября 2021 14:47

В Тульской области водитель «ВАЗа» и его пассажир скончались после столкновения с Audi

Смертельная авария произошла на 205-ом километре трассы «Золотое кольцо»
Елена Иргиз
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Виновник ДТП вылетел на полосу встречного движения

Виновник ДТП вылетел на полосу встречного движения

Фото: материалы пресс-служб

20 сентября в 07:45 произошла авария на 205-ом километре автодороги «Золотое кольцо» Новомосковского района Тульской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21110», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Audi A4».

В результате ДТП 53-летний водитель «ВАЗа» и его 52-летняя пассажирка от полученных травм скончались. Водитель автомобиля «Audi» и его пассажир получили различные травмы, им была оказана медицинская помощь.

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