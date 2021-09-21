В столовых пяти центров образования в Туле нарушались санитарные нормы

Специалисты Роспотребнадзора остались недовольны качеством питания в школах Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты Роспотребнадзора остались недовольны качеством питания в школах Тульской области. Проверка проводилась в сентябре этого года.

По данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора проверили пока только пять общеобразовательных учреждений - это центры образования № 21, 31, 41, 43 и 48, - и нашли ряд нарушений.

Так, сотрудники пищеблоков не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы и температурный режим, а ежедневное меню не соответствовало требованиям, утвержденным министерством образования Тульской области.

В настоящее время все выявленные нарушения устранены. Уточняется, что управление Роспотребнадзора продолжит проверять качество питания в общеобразовательных учреждениях.