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Общество21 сентября 2021 12:51

В столовых пяти центров образования в Туле нарушались санитарные нормы

Детям подавали холодную еду, а ежедневное меню не соответствовало требованиям министерства образования региона
Елена Иргиз
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Специалисты Роспотребнадзора остались недовольны качеством питания в школах Тульской области

Специалисты Роспотребнадзора остались недовольны качеством питания в школах Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты Роспотребнадзора остались недовольны качеством питания в школах Тульской области. Проверка проводилась в сентябре этого года.

По данным ведомства, сотрудники Роспотребнадзора проверили пока только пять общеобразовательных учреждений - это центры образования № 21, 31, 41, 43 и 48, - и нашли ряд нарушений.

Так, сотрудники пищеблоков не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы и температурный режим, а ежедневное меню не соответствовало требованиям, утвержденным министерством образования Тульской области.

В настоящее время все выявленные нарушения устранены. Уточняется, что управление Роспотребнадзора продолжит проверять качество питания в общеобразовательных учреждениях.

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