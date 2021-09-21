В Туле пустили дополнительный рейс автобуса № 39А

Кроме того, остановка около микрорайона Новая Тула будет включена в схемы движения других муниципальных маршрутов Фото: Алексей ФОКИН

В Туле по просьбам жителей микрорайона Новая Тула пустили дополнительный утренний рейс автобуса № 39А. До этого интервал между автобусами составляет 55 минут, и в утреннее время они переполнены, так что людям сложно уехать на учебу или работу. В коммерческих маршрутках ситуация такая же - они проезжают мимо, так как полные пассажиров.

С 21 сентября на маршруте № 39А устанавливается дополнительный рейс в 7:15. С новым расписанием пассажиры могут ознакомиться на остановках. Кроме того, остановка около микрорайона Новая Тула будет включена в схемы движения других муниципальных маршрутов.