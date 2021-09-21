Дело Контрабаева – Черноусова: защита считает необходимым изучить госконтракт и техническое задание. В обвинении обнаружены существенные временные нестыковки Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который был создан еще 15 лет назад, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компанией, в рамках тестирования запатентованной еще в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», один из ее модулей - «Электронная регистратура» - был развернут в тульских медучреждениях. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны (кстати, в настоящее время Тульская область в рейтинге цифровизации отечественного здравоохранения уверенно занимает первое место с существенным отрывом от других субъектов РФ).

В начале первого осеннего судебного заседания адвокат Олег Никуленко подал ходатайство об изменении порядка исследования доказательств и возвращении дела прокурору. У стороны защиты возникло стойкой чувство диссонанса между тем, что здесь происходило и тем, что написано в обвинительном заключении: по словам адвокатов обвиняемых, явно присутствует логическая ошибка в течении судебного процесса. Как заявил адвокат Токарев, свидетели, которых допрашивают, фактически свидетельствуют не о предмете предъявляемого обвинения, не о его фабуле, которую нужно исследовать. Задаются технического рода вопросы, которые не имеют никакого отношения к обвинению. Поэтому сторона защиты считает необходимым изучить госконтракт, особенно в части технического задания. По мнению адвокатов, это нужно, чтобы судебный процесс носил сбалансированный характер: не может вестись судопроизводство только обвинительного уклона. Также сторона защиты попросила приобщить к делу благодарственное письмо министра информатизации Тульской области, из которого следует, что РИСЗ ТО, сделанная компанией «Смарт Дельта Системс», являясь ядром регионального цифрового контура здравоохранения обеспечила Тульской области выход на первое место в рейтинге цифровизации.

Прокурор Снеткова, представляющая в суде сторону обвинения, в ответ на ходатайство защиты заявила, что согласно ст. 276 ч.1 УПК РФ, очередность предоставления доказательств определяется стороной, их предоставляющей. В настоящий момент предоставление доказательств еще не завершено, и законом не предусмотрено, чтобы суд давал оценку доказательствам до того момента, пока процесс их представления не завершится. В итоге суд отклонил ходатайство защиты, и приступил к допросу очередных свидетелей.

Елена Дурнова, в настоящее время занимающая пост заместителя главного врача горбольницы №13 г. Тулы, сообщила, что в 2013-2014 гг. работала в региональном минздраве в должности заместителя директора департамента здравоохранения. И в 2013 году не принимала участия в приемке РИСЗ ТО, и вообще к процессу автоматизации и информатизации регионального здравоохранения отношения не имела, поскольку курировала другое направление. При этом за время своей последующей работы она ни разу не сталкивалась с такими фактами, чтобы функционал системы давал серьезные сбои, а то, что в Региональную информационную систему здравоохранения вносятся новшества, так эти предложения по доработке вносят сами врачи-специалисты и сотрудники медучреждений, а также постоянных задачи генерирует федеральный минздрав .

Виктория Тихонова, работает в Плавской Центральной районной больнице с мая 2013 года, начав свой трудовой путь с должности регистратора (сотрудника регистратуры). В тот момент МИС «Инфоклиника» уже начинала свою работу в вышеуказанном медицинском учреждении. По словам Тихоновой она прошла обучение, и, в свою очередь, далее стала помогать медперсоналу в практическом освоении информационной системы, в функционал которой со временем вносились изменения, идущие только на пользу рабочего процесса в больнице.

При этом за все время работы никаких серьезных неполадок в работе системы не происходило.

- Наша больница является частью РИСЗ ТО, которая действительно работает, - подчеркнула Тихонова.

На следующем судебном заседании были допрошены руководители двух тульских больниц. Первой на вопросы участников судебного процесса ответила Ирина Рублевская, главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина – она рассказала о том, как РИСЗ Тульской области внедрялась в Городскую больницу №1, в которой она была главным врачом до 2014 года.

- Медицинская информационная система, которую в тот момент внедряли в больницы, называлась «Инфоклиника». Программное обеспечение не сразу приобрело современный вид - модули системы внедрялись постепенно: сначала к электронному документообороту подключили регистратуру с возможностью записи к врачам разного профиля, затем появилась электронная амбулаторная карта и т.д. На тот момент электронная запись была доступна по ссылке, которую каждое учреждение здравоохранения размещало на своем сайте. Сейчас больница пользуется практически всеми модулями РИСЗ ТО, - отметила Ирина Рублевская. Свидетель также сообщила, что у врачей могли возникать трудности с использованием программного обеспечения в первую очередь в связи с возрастным фактором. Для оперативного устранения данных проблем всем врачам раздавалась инструкция, где было расписано, что необходимо делать в программе. Также техническую поддержку врачам оказывали в том числе и IT-специалисты самой больницы, а обучением занимались сотрудники другого учреждения – Центра информационных технологий (ЦИТ).

В ходе заседания Ирина Рублевская также рассказала, что в больницу приходили эксперты, которые в рамках уголовного дела оценивали работу РИСЗ: с помощью специалистов в медучреждении были проверены различные модули системы. О результатах данной проверки главный врач не знает, поскольку перед ней эксперты не отчитывались, однако, о том, что при экспертах что либо не работало информации не поступало.

Следующим свидетелем в суде выступил Вадим Даильнев, работающий в должности главного врача ГУЗ «Тульская областная клиническая больница №2 им. Л.Н. Толстого» с апреля 2014 года, а в период с августа 2010 года до момента перехода в вышеуказанное медицинское учреждение занимал пост директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области. По его словам, в тот период он не имел отношения к заключению контракта на разработку и внедрение РИСЗ ТО, и также не был осведомлен о подробностях и условиях данного документа. Вадим Даильнев подчеркнул, что о существовании Госконтракта №2013-1 он узнал только в ходе следственных действий по данному уголовному делу. Что касается настоящего времени, то свидетель отметил, что РИСЗ ТО действительно существует в его подопечном медучреждении, постоянно совершенствуется и стабильно работает, а возникающие изредка незначительные технические неполадки оперативно устраняются. В основном это неполадки технического характера, не связанные с работой самой программы.

На следующий день произошло странное событие. Ни один из пяти свидетелей, подтвердивших свою явку на судебное заседание, не явился. Что вызвало сильное удивление участников процесса и плохо скрываемое раздражение суда. Поскольку большинство участников приехали на заседание из Москвы и чтобы не терять время, суд счел возможным перейти к изучению письменных доказательств. Прокурор в том числе зачитал документы дела, подтверждавшие полномочия Артура Контрабаева по распоряжению бюджетными средствами. И тут выяснилась одна интересная нестыковка. Контрабаев в процессе пояснений обратил внимание суда, что согласно зачитанному обвинителем документу, средства ему были вверены в августе 2013 года, однако следствие установило наличие якобы «сговора» на хищение вверенных средств в июле 2013 года , когда он вообще не имел к ним отношения и очевидно не знал, что они будут ему вверены, т.к. до этого аналогичными проектами всегда занимался минздрав ТО и ничто не указывало на то, что распорядителем бюджета станет Контрабаев.

Мнение

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Главный довод обвинения - РИСЗ ТО не создано, а денежные средства, заплаченные за ее разработку, похищены Черноусовым. Основа обвинения базируется на домысле о том, что Черноусов якобы поставил принадлежащую МИС «Инфоклиника» вместо разработки «с нуля» некой программы под названием РИСЗ ТО, в то время как п.5 Технического задания к Госконтаркту №2013-1 прямо указывает, что именно это и должен быть сделать Черноусов: поставить принадлежащую ему МИС «Инфоклиника», закупить дополнительное программное обеспечение у третьих лиц, взаимно интегрировать эти программы, написать технические задания и многочисленные инструкции, обучить персонал заказчика пользоваться созданной таким образом системой.

Слушания данного уголовного дела идут по уже отработанному шаблону: прокурор вызывает свидетелей, которые, по его мнению, должны изобличить моего подзащитного. Но фактически эти свидетели дают показания, в которых полностью подтверждаются доводы защиты и опровергаются домыслы, содержащиеся в обвинительном заключении. Защита также полагает, что обвинительное заключение составлено с нарушением процессуального закона, поскольку там вообще никоим образом не упомянуты ни госконтракт, ни техническое задание. Кстати, в соответствии с пунктом 5 технического задания, являющегося неотъемлемой частью Госконтракта №2013-1 стороны определили понятие «разработка РИСЗ ТО» и определили, какие именно действия по разработке должен был обеспечить Черноусов как генеральный директор ООО «Смарт Дельта Системс». Но на данный момент ни по одному из пунктов этого вопроса ни одного свидетеля не допрошено! Сторона обвинения продолжает настойчиво допрашивать свидетелей относительно неисправностей в РИСЗ ТО без привязки к изучению вопроса прав и обязанностей подсудимого Черноусова по исполнению госконтракта в части данных неисправностей.

Также особо следует отметить, что обвинительное заключение по настоящему делу вопреки пп. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ не содержит указание на такое важное обстоятельство, какие конкретные пункты техзадания к Госконтракту 2013-1 не были исполнены ООО «Смарт Дельта Системс» по вине Черноусова.

После допроса почти 40 свидетелей и выслушивания позиции потерпевшего становится очевидным тот факт, что Госконтракт 2013-1 был исполнен подрядчиком, а информационная система РИСЗ ТО создана и эксплуатируется системой здравоохранения Тульской области. Продолжая допросы свидетелей по делу, сторона обвинения сосредотачивает свои усилия не на выявлении доказательств отсутствия РИСЗ ТО, как это указано в обвинительном заключении, а на том, чтобы выявить, как работает система в тех или иных медицинских учреждениях Тульской области, какие были сбои и неполадки в работе РИСЗ, как они устранялись.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что для полного и всестороннего изучения предмета доказывания суду необходимо исследовать Госконтракт № 2013-1 и техническое задание к нему. И только после этого суд сможет более полно и качественно изучать показания свидетелей стороны обвинения.