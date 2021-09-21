Выпил, подрался, украл - в тюрьму: в Тульской области осудили за кражу бывшего в розыске преступника

Суд признал мужчину виновным в данной краже и назначил ему 2 года исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске находящийся в розыске мужчина подрался со случайным приятелем и украл его телефон. Теперь злоумышленнику не избежать колонии.

Как было установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый находился в федеральном розыске за совершение преступления в Смоленске, так как нарушил подписку о невыезде. 3 июля 2021 года он с 18:00 до 19:15 выпивал вместе с потерпевшим в заброшенном гараже в Новомосковске. В один момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подсудимый ударил своего оппонента, а тот сделал вид, что потерял сознание. Тогда обвиняемый залез в карман брюк потерпевшего и вытащил оттуда мобильный телефон стоимостью 3000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

Суд признал мужчину виновным в данной краже и назначил ему 2 года исправительной колонии строгого режима.