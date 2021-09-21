В Щекинском районе на пожаре погибла 85-летняя женщина

В квартире сгорел диван и постель, закоптились все комнаты и коридор

В поселке Первомайский Щекинского района вечером 20 сентября произошел пожар. Сообщение о возгорании спасатели получили около 21:15.

К месту происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница. Огонь удалось потушить чуть больше, чем за двадцать минут. Из горящего дома спасли 8 человек, из них трое детей.

В результате происшествия погибла 85-летняя пенсионерка. В квартире сгорел диван и постель, закоптились все комнаты и коридор. Причина пожара устанавливается.