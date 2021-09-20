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Общество20 сентября 2021 17:48

53 класса в 30 школах Тульской области переведены на дистанционный формат обучения

Вместе с тем, в регионе нет образовательных организаций, в которых занятия полностью переведены на дистант
Игорь КОПЫТОВ
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53 класса в 30 школах Тульской области переведены на дистанционный формат обучения

53 класса в 30 школах Тульской области переведены на дистанционный формат обучения

Фото: Алексей ФОКИН

На текущий момент в Тульской области 13 групп детских садов приостановили работу, на дистанционное обучение переведены 53 класса в 30 школах.

Дальнейшее осложнение ситуации призвана остановить стартовавшая прививочная кампания от гриппа. Вакцина уже поступила в регион, ее запасы рассчитаны почти на 880 тысяч человек, из которых 136 тысяч – дети. Привито к этому моменту более 121 тысяч жителей региона, преимущественно из числа группы риска — медработники, педагоги.

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