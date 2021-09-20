В Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ на 20% превысила эпидпорог

На прошлой недели в области ОРВИ заболели почти 7 000 человек Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сезонно выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Такую информацию сообщил сегодня, 20 сентября, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев на заседании оперативного штаба.

Так, на прошлой недели в области ОРВИ заболели почти 7 000 человек - это практически на треть больше предыдущих показателей и на 20% выше эпидпорога. Также на высоком уровне сохраняется и заболеваемость внебольничными пневмониями.

Также за неделю на 2,5% выросла заболеваемость и коронавирусом - 740 случаев. Тем не менее, в регионе проводятся на предприятиях и в образовательных организациях противоэпидемические мероприятия, а также контролируются прибывшие из заграницы жители.

По итогам проверок соблюдения антиковидных мер в организациях выявлено 3 нарушения. Материалы о возбуждении административных дел направлены в суд.