В Тульской области в столкновении с грузовиком погиб 43-летний мужчина

В результате ДТП травмы получила также четырехлетняя девочка Фото: материалы пресс-служб

В Ясногорском районе на трассе грузовик вытолкнул на обочину легковой автомобиль. В результате аварии погиб водитель иномарки.

По предварительным данным, около 7 часов утра на 153 километре трассы М-2 «Крым» 34-летний мужчина, будучи за рулем грузовика «DAF FT» с полуприцепом «Spitzer», не выдержал дистанцию от едущего впереди «Nissan X-Trail» и врезался в него. В это время за рулем иномарки был 43-летний мужчина. От столкновения «Nissan» вылетел с трассы на обочину и опрокинулся.

В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм. Его пассажиры, 41-летняя женщина и 4-летняя девочка доставлены в больницу с различными повреждениями.