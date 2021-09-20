В Тульской области подведены итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ Фото: Игорь КОПЫТОВ

По результатам голосования за депутатов Госдумы по единому федеральному округу на территории Тульской области показала лидирующую позицию «Единая Россия» - 52,88 %, на втором месте - КПРФ (16,85 %), на третьем - «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (7,49 %), далее - ЛДПР (6,61 %), «Новые люди» (5,44 %) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (3,09 %).

По одномандатным округам наибольшее число голосов набрали Виктор Дзюба (55,23 %) и Надежда Школкина (47,29 %).

В целом, по данным облизбиркома, явка избирателей в Тульской области составила 52,85 %.