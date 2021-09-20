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Происшествия20 сентября 2021 14:31

ДТП с такси на трассе М-2: пострадали оба водителя

Авария произошла днем 19 сентября
Елена Иргиз
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Виновник аварии вылетел на полосу встречного движения

Виновник аварии вылетел на полосу встречного движения

Фото: материалы пресс-служб

Тульская Госавтоинспекция сообщает подробности ДТП с автомобилем такси на трассе М-2 под Тулой.

По предварительным данным, в минувшее воскресенье около 12:25 на 2 километре трассы М-2 «Крым» при подъезде к Туле 28-летний водитель, управляя автомобилем такси «Volkswagen Polo», вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ 21112», за рулем которого был 40-летний мужчина.

В результате лобового столкновения оба водителя получили различные травмы и были госпитализированы.

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