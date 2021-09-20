740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусом. Диагнозы подтверждены у жителей 25 районов и городских округов. Случаев COVID-19 не зарегистрировано только в Тепло-Огаревском районе. Всего с начала эпидемии в области зарегистрирован 53 471 случай заболевания.

Вместе с тем, с 14 по 20 сентября 699 жителей Тульской области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения в регионе – 45 827 человек.

Также за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 74 пациентов в возрасте от 36 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от коронавирусной инфекции за все время наблюдения – 2915 человек.