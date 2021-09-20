В Туле в последний день выборов голосовать пришел динозавр

Фото: избирательная комиссия Тульской области

В Туле в последний день голосования на один из избирательных участков пришел человек в костюме динозавра. Он протянул сотрудникам УИК свой паспорт и пожелал проголосовать.

Те оказались с чувством юмора и шутку оценили, однако голосовать не позволили и вежливо попросили уйти. Полицию на участок вызывать не пришлось.

Отметим, что в Туле также на участок голосовать пришел Дед Мороз в маске чумного доктора. Проголосовать дедушке позволили, правда, предварительно, попросив снять маску, чтобы сверить его лицо с фотографией в паспорте.