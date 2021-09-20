Тульский «Арсенал» выиграл в Премьер-лиге на выезде впервые с позапрошлого сезона Фото: материалы пресс-служб

В матче 8 тура Российской Премьер-лиги победил на выезде «Нижний Новгород» со счетом 3:2. Тем самым «оружейники» прервали 19-матчевую безвыигрышную серию.

Туляки пропустили гол в первые 10 минут матча, до перерыва вышли вперёд, при этом забив второй мяч в компенсированное время первого тайма. А во втором тайме команды обменялись точными ударами, причем сначала соперники «Арсенала» отыгрались, а потом за считанные секунды до финального свистка туляки забили победный мяч. Таким образом «Арсенал» набирал 8 очков и покинул зону вылета.

Примечательно, что туляки ни разу не смогли выиграть в РПЛ на выезде при главном тренере Дмитрии Парфенове, а новому наставнику клуба Миодрагу Божовичу победа досталась в первом же его гостевом матче.