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Общество20 сентября 2021 9:53

На прошедших выборах в Тульской области проголосовал Дед Мороз в маске Чумного доктора

Столь оригинального избирателя избирательная комиссия встретила благосклонно
Игорь КОПЫТОВ
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На прошедших выборах в Тульской области проголосовал Дед Мороз в маске Чумного доктора

На прошедших выборах в Тульской области проголосовал Дед Мороз в маске Чумного доктора

Фото: соцсети

19 сентября на один из избирательных участков в Туле пришел человек в костюме Деда Мороза и маске Чумного доктора. Члены участковой избирательной комиссии оценили юмор, попросили мужчину снять маску, чтобы сверить внешность с фотографией в паспорте, и выдали бюллетени.

Ранее другой участок в Туле посетил неизвестный в костюме тиранозавра, но проголосовать не дали и попросили динозавра не мешать голосованию.

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