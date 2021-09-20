На прошедших выборах в Тульской области проголосовал Дед Мороз в маске Чумного доктора Фото: соцсети

19 сентября на один из избирательных участков в Туле пришел человек в костюме Деда Мороза и маске Чумного доктора. Члены участковой избирательной комиссии оценили юмор, попросили мужчину снять маску, чтобы сверить внешность с фотографией в паспорте, и выдали бюллетени.

Ранее другой участок в Туле посетил неизвестный в костюме тиранозавра, но проголосовать не дали и попросили динозавра не мешать голосованию.