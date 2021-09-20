В Ефремове из огня спасли шестерых детей

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о возгорании поступило спасателям в Ефремове 19 сентября около 17:10. Горела квартира на улице Химиков. К месту происшествия отправили три пожарных расчета и автолестницу.

С огнем удалось справиться через полчаса. Спасатели при этом вывели из дома по лестнице 3 человека, в том числе и одного ребенка. Кроме этого эвакуировали 16 человек, из них 6 детей.

Пострадавших в инциденте нет. В результате возгорания в квартире выгорела комната, а само жилище закоптилось по всей площади.

Причина пожара устанавливается.