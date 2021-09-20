Последние новости Тулы на 20 сентября 2021 года: Туле эвакуировали ТЦ "Гостиный двор", в Новомосковске насмерть сбили пешехода, а на избирательный участок пришел голосовать динозавр

Материалы избирательной комиссии Тульской области

В воскресенье 19 сентября в Туле в торговом центре «Гостиный двор» была объявлена пожарная тревога, посетителей эвакуировали из здания на улицу. Причиной инцидента стало возгорание в «Макдональдсе».

На трассе М-2 «Крым» у поселка Первомайский Щекинского района автомобиль такси столкнулся с «ВАЗом». В лобовом столкновении машины получили сильные повреждения, есть пострадавшие.

В Новомосковске на Рязанском шоссе неизвестный автомобиль насмерть сбил 36-летнего пешехода, который скончался на месте происшествия от полученных травм. Виновник аварии скрылся.

В Туле на избирательный участок пришел голосовать динозавр. Так молодой человек в костюме хотел выполнить свой гражданский долг. Однако сотрудники избирательной комиссии перевели все в шутку и попросили зверя покинуть помещение.