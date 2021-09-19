Завершилось голосование на территории Тульской области

Сегодня, 19 сентября после закрытия избирательных участков в пресс-центре облизбиркома состоялся итоговый брифинг Фото: материалы пресс-служб

В брифинге приняли участие председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев и руководитель Центра общественного наблюдения Константин Данилов.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов Фото: материалы пресс-служб

– Ровно в 20.00 на территории Тульской области закрылись все 1083 постоянных и 15 временных участков. Члены комиссий вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями проголосовавших 17 и 18 сентября избирателей. Извлекли бюллетени из стационарных урн. Идет ручной подсчет голосов. На участках, оборудованных КОИБ, все они находятся в Туле, итоги голосования будут получены значительно быстрее, – сказал Павел Веселов.

На всех постоянных участках применяется технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Все это позволит ускорить подведение итогов голосования и максимально исключить человеческий фактор. К 4.00 понедельника мы будем иметь результаты голосования.

Главный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев отметил высокий уровень антиковидных мероприятий на избирательных участках

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев Фото: материалы пресс-служб

- В условиях сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции голосование должно быть не только доступным, но и безопасным, - сказал главный санитарный врач Александр Ломовцев. - На этапе подготовки к выборам этому было уделено серьезное внимание. На каждом избирательном участке приняты антиковидные меры. Все, кто понимал необходимость участия в голосовании в безопасном формате, такую возможность имели. Также они могли выбрать формат и время для голосования, получить средства индивидуальной защиты и персональные канцелярские принадлежности – маски, перчатки, дезинфицирующие средства, ручки.

Александр Ломовцев отметил, что все избирательные участи в Тульской области прошли паспортизацию, и по соблюдению санитарных условий вопросов к ним не было. «В нескольких точках в первые часы голосования 17 сентября наблюдалось некоторое напряжение, но потом все вошло в свою колею, нарушений мы не выявили», - заключил главный санитарный врач.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина Фото: материалы пресс-служб

Уполномоченный по защите прав граждан Татьяна Ларина рассказала, не только о трех днях голосования, но и о предшествующей подготовке.

– В течение этого месяца мы с председателем избирательной комиссии Тульской области Павлом Юрьевичем Веселовым проводили цикл радиопередач на тему организации выборного процесса. В ходе подготовки особое внимание уделялось избирательным участкам, где голосуют маломобильные и слабовидящие граждане. В Тульской области было организовано пять специализированных участков, где голосовали слабовидящие и незрячие люди. Мы проехали все пять участков, посмотрели, каким образом организован процесс, проверили наличие специального оборудования, пандусов.

Большое внимание уделялось правам людей в местах лишения свободы. Те, кто еще находится под следствием, но не осужден, имеют такие же гражданские права и право избирать. В Тульской области семь таких учреждений.

– Мы организовали проверку вместе с прокурором Тульской области, начальником УФСИН, наблюдателями общественной палаты в местах, где голосует эта категория избирателей. Так же, как на любом участке, здесь обеспечены все санитарные условия, есть необходимая информационная база. Мы также проходили в камеры, спрашивали, насколько доступна информация о кандидатах, политических партиях. Замечаний с нашей стороны не было выявлено.

На выборах в Тульской области видеонаблюдение стало востребованным инструментом контроля за легитимностью голосования

Руководитель Центра общественного наблюдения Константин Данилов Фото: материалы пресс-служб

Об этом на брифинге в облизбиркоме по итогам трех дней голосования рассказал председатель Общественной палаты, руководитель Центра общественного наблюдения Константин Данилов.

– Инициатива, на мой взгляд, замечательная, из 1 083 мы видели 544 участка, – сообщил Константин Данилов. – На видеостене одномоментно в режиме листопада транслировалась картинка сразу с нескольких мониторов, что позволяло контролировать легитимность голосования, обеспечивать честность и прозрачность выборов на всей территории региона. Никаких нарушений зафиксировано не было.

Руководитель Центра общественного наблюдения выразил надежду на то, что практика видеонаблюдения будет развиваться и на следующих выборах можно будет видеть ситуацию на всех избирательных участках.

Он напомнил, что для соблюдения выборного законодательства на этапе голосования Общественная палата Тульской области подготовила 5 000 наблюдателей. По словам Константина Данилова, обучение проведено на высоком уровне.

– Наблюдатели трудились на площадке ЦОН и показали хорошее знание выборного процесса и юридического сопровождения кампании, - отметил Константин Данилов.