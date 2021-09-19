10 человек скончались в Тульской области от коронавирусных осложнений за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус, 19 сентября на 11:45 за сутки в Тульской области зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С учетом данных за предыдущие дни видно, что суточный уровень заболеваемости в регионе продолжает расти. Всего с начала пандемии в регионе выявили 53 363 заболевших.

Статистика смертей остается повышенной, подтверждено 10 летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с марта прошлого года от ковида умерли 2 903 человека.

Количество выздоровевших за эти сутки составило 103 жителя Тульской области. А за все время этот показатель достиг 45 726 человека.