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Здоровье18 сентября 2021 13:03

107 новых заболевших коронавирусом выявили в Тульской области за сутки

Еще 11 человек за этот же период скончались от осложнений
Источник:kp.ru
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107 новых заболевших коронавирусом выявили в Тульской области за сутки

107 новых заболевших коронавирусом выявили в Тульской области за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает сайт Стопкоронавирус, на 11:30 18 сентября суточное число заболевших коронавирусом в Тульской области составило 107 новых случаев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 254 пациента с этим диагнозом.

Статистика летальных исходов сегодня поднялась - 11 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с марта прошлого года по этим причинам скончались 2 893 человека.

Количество выздоровевших за эти сутки составило 102 жителя Тульской области. А за все время этот показатель достиг 45 623 человек.

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