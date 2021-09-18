107 новых заболевших коронавирусом выявили в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает сайт Стопкоронавирус, на 11:30 18 сентября суточное число заболевших коронавирусом в Тульской области составило 107 новых случаев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 254 пациента с этим диагнозом.

Статистика летальных исходов сегодня поднялась - 11 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с марта прошлого года по этим причинам скончались 2 893 человека.

Количество выздоровевших за эти сутки составило 102 жителя Тульской области. А за все время этот показатель достиг 45 623 человек.