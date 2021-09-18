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Общество18 сентября 2021 12:01

На улице Степанова в Туле бьющая ключом вода заливает дорогу

Незапланированный "фонтан" образовался на месте июньского провала
Источник:kp.ru
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В Туле на улице Степанова, произошла коммунальная авария: из-под земли ключом бьет вода, заливая проезжую часть дороги. Напомним, в июне этого года здесь уже происходила коммунальная авария: рядом с домом № 35, в асфальте образовался провал, заполненный водой, размером примерно 4×1,5 метра. В том же месяце на улице Степанова заменили изношенный участок сети длиной 260 метров, но видимо, что-то пошло не так.

Жители соседних домов обращаются к администрации с просьбой решить вопрос с этим участком водной сети раз и навсегда.

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