«Открыто и прозрачно». Лидеры политических партий оценили ход голосования в Тульской области

Одним из первых на избирательном участке в тульском пос. Менделеевском побывал председатель регионального парламента Николай Воробьев.

В 8.00 в Тульской области открылись избирательные участки – их в регионе 1083. Избирателям предстоит выбрать Губернатора и депутатов Государственной Думы. Участие в голосовании принимают и политики – сегодня в роли избирателей.

Одним из первых на избирательном участке в тульском поселке Менделеевском побывал председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Николай Воробьев.

Николай Юрьевич проголосовал на участке 2538, расположенном в центре образования №14. По данным председателя участковой комиссии Ирины Новиковой, на выборах депутатов Госдумы в списки избирателей здесь включены 1814 человек, по выборам главы региона – 1808. В границы участка входят поселки Рудаково и Басово-Прудный, а также часть территории Менделеевского.

Спикер облдумы в первую очередь, оценил достойный уровень организации голосования, в том числе с соблюдением мер противоэпидемической безопасности.

– Я на протяжении многих лет голосую на этом избирательном участке и хочу сказать, что тут всегда процесс голосования хорошо организован. В этом году в условиях пандемии участок переместился на первый этаж, все меры предосторожности соблюдаются: температуру измеряют, индивидуальные средства защиты и ручки раздают, паспорт в руки не берут. Так что опасаться не стоит, надо приходить на избирательный участок, – сказал Николай Воробьев.

Николай Юрьевич также выразил уверенность, что явка на сегодняшних выборах будет достаточно высокой.

– Уверен, что туляки отнесутся с полной ответственностью к участию в голосовании, – подчеркнул спикер регионального парламента. – Губернатор – тот человек, который определяет развитие области, каждого населенного пункта на ближайшие пять лет. Поэтому выборы главы региона очень важны. Ну, а значимость выборов депутатов Госдумы безусловно подчеркнул в своем выступлении Президент России. В сегодняшней непростой обстановке огромное значение имеет консолидация политических сил, поэтому важно выбрать тех, кто поведет нашу страну вперед. Я считаю, что избирательная кампания прошла интересно, хотя, конечно, имела свои особенности, связанные с пандемией, были достаточно жесткие ограничения на массовые встречи, агитационные мероприятия. Тем не менее, я уверен, что каждая политическая партия, каждый кандидат, который серьезно занимался своей кампанией, сумели донести до земляков свое видение, свою программу развития, и люди, которые с сегодняшнего дня приходят голосовать, наверное, свой выбор уже сделали. Призываю всех туляков принять участие в голосовании, тем более что сейчас это особенно удобно: в течение трех дней можно спокойно выбрать для себя удобное время.

"Выборы - событие, которое касается каждого из нас"

Председатель Совета регионального отделения Партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич проголосовал на избирательном участке №2517, расположенном в Центре образования №20 в Центральном округе Тулы.- Считаю, что каждый уважающий себя и свою страну гражданин должен принять участие в выборах, - сказал Владимир Ивашкевич. - Если тебе дорого то, чем ты живешь, если ты любишь своих родителей, заботишься о них или чтишь их память, если тебе небезразлична судьба твоих детей и внуков, ты обязан участвовать в событиях, которые касаются каждого из нас. Мы все заинтересованы, чтобы в парламент пришли ответственные и деятельные люди, способные решать задачи развития и выполнять данные обещания.

Владимир Ивашкевич отметил хорошую подготовку и организацию работы избирательного участка, принятые меры санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности. «Каждому избирателю при необходимости выдаются средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, установлены санитайзеры, выполнена навигация, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, разделены потоки входа и выхода, словом, соблюдены все требования Роспотребназдора», - сказал лидер регионального отделения «Родины».

Он обратил особое внимание на то, что честность и открытость выборов контролируют представители политических партий и общественные наблюдатели. Это важное условие, обеспечивающее легитимность процедуры голосования и результатов.

Председатель Совета регионального отделения Партии «Родина» в Тульской области Владимир Ивашкевич.

- Партия «Родина» за чистые и безопасные выборы, за соблюдение законности электоральных процедур, за свободный и осознанный выбор каждого! - подчеркнул Владимир Ивашкевич.

Про Центр общественного наблюдения

Новшество единого дня голосования-2021 – Центры общественного наблюдения Общественной палаты, образованные во всех регионах России. В Туле он разместился в атриуме тульского кремля.

В течение дня посещают представители власти и политических партий. Заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции «ЛДПР» Александр Балберов познакомился с работой ЦОН и поучаствовал в деятельности наблюдателей.

Зампред Тульской областной Думы Александр Балберов оценил работу Центра общественного наблюдения в атриуме кремля.

Руководитель фракции «ЛДПР» в региональном законодательном собрании проявил интерес к работе наблюдателей, которые находятся на своих местах с момента открытия ЦОН – 8 часов утра.

- Я бы даже назвал этот центр ситуационным на время выборов, которые в этом году целых 3 дня. Считаю, что это интересное и полезное нововведение, и оно должно прижиться в дальнейшем. Такое видеонаблюдение можно использовать не только во время выборов губернатора и депутатов Государственной Думы, но и на выборах в областную Думу, которые состоятся через 3 года. Так как это абсолютно верный подход. Например, приходит замечание с какого-либо участка, а люди, которые сегодня здесь работают, оперативно смотрят: было ли оно вообще. Таким образом спорные ситуации быстро можно разрешить, - прокомментировал Александр Балберов.

Напомним, центр общественного наблюдения работает в круглосуточном режиме. Его двери закроются 19 сентября, когда будет подписан последний протокол об итогах голосования на избирательном участке.

Интерес к ЦОНу проявили представители и других политических партий.

Первый секретарь комитета партии «Коммунисты России» в Тульской области, депутат Тульской областной думы Юрий Моисеев посетил центр в атриуме, где посмотрел трансляцию с камер, установленных на избирательных участках, и ознакомился с деятельностью наблюдателей.

- Для всей страны и для меня, как гражданина, сегодня важный день. На участке в своем родном Алексине я уже успел побывать, там было очень много людей, на некоторых участках даже очереди. В Туле посетил уникальный Центр общественного наблюдения. Его оснащение колоссальное, современное. Видим, как активны наблюдатели, сидящие здесь за мониторами. Очень хорошо, что в процесс участвует Общественная палата Тульской области. Центр наблюдения очень полезен. Каждый гражданин должен прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос. Жить без позиции сегодня – неправильно, – отметил Юрий Моисеев.

Первый секретарь комитета партии «Коммунисты России» в Тульской области, депутат Тульской облдумы Юрий Моисеев высоко оценил работу наблюдателей.

Напомним, в Центре общественного наблюдения за выборами смонтирована видеостена с восемью мониторами. Здесь же установлены компьютеры, за которыми работают общественные наблюдатели. На экранах идет трансляция видео изображения с избирательных участков, указывается его номер и место нахождение. В режиме реального времени можно подключиться к любой избирательной комиссии, где установлены видеокамеры. На сегодня их в регионе 544, что составляет более половины от всех избирательных комиссий.