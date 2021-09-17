Пропавшая зимой девушка из Алексина найдена мертвой в лесополосе

Девушку искали больше полугода Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи начали расследование уголовного дела в связи с обнаружением тела пропавшей в феврале девушки в Алексине.

Напомним, что 27-летняя жительница Алексина 3 февраля 2021 года находилась на базе отдыха «Алексин-Бор» и там пропала. Ее искали волонтеры и полиция, но безуспешно.

Сегодня, 17 сентября, в лесополосе под Алексином нашли тело пропавшей девушки. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи СК России по Тульской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".