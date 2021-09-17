Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов открыл работу пресс-центра

В ходе первого брифинга председатель облизбиркома Павел Веселов рассказал журналистам о выборах, начавшихся в регионе

«Сегодня ровно в 8 утра в Тульской области открылись все 1083 постоянных избирательных участка. 17, 18 и 19 сентября в регионе будут проходить выборы депутатов Государственной Думы РФ, Губернатора Тульской области, а также в 4 муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы депутатов в местные собрания – Кимовский, Заокский, Ясногорский, Киреевский районы», – сказал Павел Веселов.

В выборах по единому федеральному округу принимают участие 14 зарегистрированных в ЦИК России партий. По одномандатному округу №183 – 10 кандидатов.По одномандатному округу №184 10 кандидатов. В выборах Губернатора Тульской области зарегистрированы 4 кандидата: Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ).

В проведении выборов задействованы все 29 ТИК, 1083 участковые комиссии – это в общей сложности более 11 тысяч человек. Кроме того, образовано 15 временных избирательных участков – в учреждениях здравоохранения и в сизо. В том числе 6 – в медицинских учреждениях, где расположены отделения, оказывающие медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Временные участки будут работать только 19 сентября. В 10 населенных пунктах, где нет избирательных участков и транспортное сообщение с которыми затруднено, 17 и 18 сентября будет организовано выездное голосование.

Павел Веселов обратил внимание, что в первые два дня голосования бюллетеней проголосовавших избирателей будут хранить в сейф-пакетах, а те, в свою очередь, в сейфах. Пакеты будут вскрыты после 20.00 19 сентября – когда начнется подсчет голосов.

Для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты. При входе на избирательный участок будет измеряться температура, производиться обработка рук антисептическими средствами. Избиратели получат одноразовые маски, перчатки, индивидуальные ручки. Аналогичный комплект получат избиратели, которые будут голосовать на дому. Более 80% членов избирательных комиссий Тульской области вакцинированы от коронавирусной инфекции.

«На территории региона зарегистрировано 1 160 563 избирателя (на 1 июля). Для почти 15 тысяч избирателей Тульской области выборы депутатов Государственной Думы и губернатора Тульской области будут первыми. Мы подготовили для них подарок. Это книга «Город Героев: рассказы об обороне Тулы». Автор – тульский журналист, писатель Сергей Гусев. Книга посвящена 80-й годовщине героической обороны Тулы осенью и зимой 1941 года, включает свидетельства участников тех событий, заставляющие пережить историю вместе с ними, редкие фотографии военных лет. В книге есть карта современной Тулы, где отмечены памятники, посвященные обороне и ее участникам. Содержится краткая информация о них. Любой желающий сможет совершить прогулку по Туле таким маршрутом», – рассказал Павел Веселов, продемонстрировав журналистам книгу.

Региональная особенность выборов в Тульской области – именные избирательные участки. На этих выборах будут работать более 60 именных и тематических избирательных участков. Избирательные участки «Куликово поле», «Филимоновская игрушка», «Белевская пастила», «Тула самоварная», «Тула пряничная», «Тула гармонная», «Лев Толстой», «Поленовская осень» и многие другие подготовили интересные программы для избирателей.

Павел Веселов особо отметил темупрозрачности выборных процедур и доверия к результатам выборов.

«В 544 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях установлены видеокамеры. На участках с видеонаблюдением будут голосовать почти 850 тысяч избирателей, или 73,22% от их общего числа. Доступ к трансляции на специальном портале предоставлен через аккаунты партиям и кандидатам, участвующим в выборах, и всем желающим — в Центре общественного мониторинга Общественной палаты Тульской области», – сказал он.

С момента начала работы участковой избирательной комиссии все три дня на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от политических партий, кандидатов и Общественной палаты.