Куда обращаться тулякам по вопросам отопления: телефоны горячих линий

По всем вопросам туляки могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 16 сентября стартовал отопительный сезон. В течение пяти дней с этой даты все управляющие компании должны подать тепло в дома. На то, чтобы отрегулировать отопительные системы, дается еще пять дней.

Если в течение этого времени тепло в дом так и не поступило или же появились какие-то вопросы, туляки могут обратиться в свои управляющие компании.

Также работают горячие линии:

- главное управление администрации города по Центральному территориальному округу, тел.: 8 (920)-750-55-71;

- главное управление администрации города по Пролетарскому территориальному округу, тел.: 8-920-744-10-22;

- главное управление администрации города по Зареченский территориальному округу, тел.: 47-16-68;

- главное управление администрации города по Советскому территориальному округу, тел.: 8-920-759-19-80;

- главное управление администрации города по Привокзальному территориальному округу, тел.: 24-71-74;

- управление по городскому хозяйству администрации города Тулы, тел.: 8-910-150-82-93.

Телефоны горячих линий ресурсоснабжающих организаций:

- ООО «Терра71», тел.: 73-08-73;

- АО «Тульский таксопарк», тел.: 24-14-80;

- АО «ТОКБА», тел.: 22-44-90;

- АО «Тулатеплосеть», АДС - 42-53-21;

- ООО «ТОЗ-Энерго», тел.: 46-92-25; 46-92-74;

- Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», тел.: 20-26-42.

Кроме этого, по всем вопросам туляки могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).