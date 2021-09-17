За убийство избившего ее сожителя жительница Ефремова отсидит 9 лет

Женщина защищалась от побоев и зарезала обидчика Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове суд признал местную жительницу виновной в убийстве сожителя. Женщина защищалась от побоев и зарезала обидчика.

Как выяснилось в ходе следствия, 4 июня 2021 года в квартире одного из домов поселка Первомайский 33-летний сожитель обвиняемой, будучи пьян, начал оскорблять женщину, а потом избил. В ответ она схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Мужчина скончался на месте от большой потери крови.

Суд приговорил жительницу Ефремова к 9 годам колонии общего режима.