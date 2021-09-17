В Туле уже десять дней ищут пропавшую 81-летнюю пенсионерку

Фото: отряд "ЛизаАлерт"

В Туле уже десять дней ищут пропавшую пенсионерку. Отряд "ЛизаАлерт" обращается за помощью к автомобилистам.

Для розысков пропавшей 81-летней Зиновьевой Анастасии Павловны требуется запись видеорегистраторов машин, проезжавших по улице Металлургов мимо остановки "Поликлиника" (ул. Металлургов, д. 46) 15 сентября 2021 г. с 09.00 до 11.00. Сообщить просят по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.

Напомним, что пенсионерка пропала 7 сентября. У нее может быть полная или частичная потеря памяти. Также сообщается, что женщина не ориентируется в пространстве.

Напоминаем приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серые.

Пенсионерка была одета в красную куртку с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. Также женщина имела маску. С собой она взяла разноцветный пакет. Опирается пенсионерка на костыль.