Отмечается, что на улице Тульского рабочего полка «Лексусы» угоняют регулярно Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за сутки угнали два красных «Лексуса». Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Первый «Лексуса» угнали в ночь на 15 сентября из двора у дома № 96 на улице Тульского рабочего полка. Вторую же машину угнали в Привокзальном округе тоже 15 сентября, но уже днем.

Кто именно совершил преступление - пока неизвестно. В городе полиция объявила план «Перехват». Также отмечается, что на улице Тульского рабочего полка «Лексусы» угоняют регулярно.