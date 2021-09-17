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Происшествия17 сентября 2021 10:11

В Туле за сутки угнали два красных «Лексуса»

В городе полиция объявила план «Перехват»
Елена Иргиз
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Отмечается, что на улице Тульского рабочего полка «Лексусы» угоняют регулярно

Отмечается, что на улице Тульского рабочего полка «Лексусы» угоняют регулярно

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за сутки угнали два красных «Лексуса». Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Первый «Лексуса» угнали в ночь на 15 сентября из двора у дома № 96 на улице Тульского рабочего полка. Вторую же машину угнали в Привокзальном округе тоже 15 сентября, но уже днем.

Кто именно совершил преступление - пока неизвестно. В городе полиция объявила план «Перехват». Также отмечается, что на улице Тульского рабочего полка «Лексусы» угоняют регулярно.

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