В Туле у Левобережного микрорайона появится новая дорога к Новомосковскому шоссе Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будет проведена реконструкция участка Новомосковского шоссе в сторону выезда из города от улицы Некрасова. Проект разработает застройщик нового жилого комплекса, который предполагают возвести в районе села Осиновая Гора. Новомосковское шоссе будут расширить до четырех полос.

Дополнительной нагрузкой для застройщика город потребовал проект для строительства новой дороги, соединяющей Новомосковское шоссе и улицу Защитников Тулы в микрорайоне Левобережный.