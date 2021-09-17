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Общество17 сентября 2021 9:30

В Туле у Левобережного микрорайона появится новая дорога к Новомосковскому шоссе

К дороге будет прилагаться и новый жилой комплекс
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле у Левобережного микрорайона появится новая дорога к Новомосковскому шоссе

В Туле у Левобережного микрорайона появится новая дорога к Новомосковскому шоссе

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будет проведена реконструкция участка Новомосковского шоссе в сторону выезда из города от улицы Некрасова. Проект разработает застройщик нового жилого комплекса, который предполагают возвести в районе села Осиновая Гора. Новомосковское шоссе будут расширить до четырех полос.

Дополнительной нагрузкой для застройщика город потребовал проект для строительства новой дороги, соединяющей Новомосковское шоссе и улицу Защитников Тулы в микрорайоне Левобережный.

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