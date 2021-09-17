Последние новости Тулы на 17 сентября 2021 года: за собиравших на его участке клубнику иностранцев туляк заплатит миллион, в области больше недели ищут 81-летнюю бабушку, а тульским УК дали пять дней на подключение отопления

За собиравших у него на участке клубнику иностранцев житель Тулы заплатит миллион Фото: Алексей ФОКИН

Поисковики отряда "ЛизыАлерт" просят автомобилистов о помощи в розысках пропавшей пенсионерки. Волонтерам нужны записи видеорегистраторов машин. Напомним, что 81-летняя женщина пропала 7 сентября, она не ориентируется в пространстве.

За собиравших у него на участке клубнику иностранцев житель Тулы заплатит миллион. Разрешение на работу или документ подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Тульской области у четырех граждан Узбекистана отсутствовали.

Тульские котельные должны подать отопление в дома в течение пяти суток. При этом температура в домах должна быть не ниже 18 C.