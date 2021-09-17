фото: администрация Тулы
Фото: материалы пресс-служб
В Туле на улице Декабристов эвакуировали 6 бесхозных машин, отправив их на хранение в муниципальное учреждение, сообщает городская администрация.
Храниться имущество будет 30 дней, потом оно перейдет в собственность администрации и в дальнейшем будет утилизировано.
Эти автомобили давно стояли во дворах брошенными, причем владелец их был установлен. Его известили, что машины эвакуируют, если он не уберет их в течение месяца. Так как никаких действий мужчина не предпринимал, автомобили увезли.
Вернуть их и лежащее в них имущество хозяин сможет в течение месяца.
Напоминаем, что такие бесхозные автомобили подлежат эвакуации в том случае, если
- они аварийные (в том числе и после пожара) или разукомплектованы;
- в них скапливаются отходы;
- они мешают проезду по двору, в том числе и уборочным машинам и спецтехнике.