фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Декабристов эвакуировали 6 бесхозных машин, отправив их на хранение в муниципальное учреждение, сообщает городская администрация.

Храниться имущество будет 30 дней, потом оно перейдет в собственность администрации и в дальнейшем будет утилизировано.

Эти автомобили давно стояли во дворах брошенными, причем владелец их был установлен. Его известили, что машины эвакуируют, если он не уберет их в течение месяца. Так как никаких действий мужчина не предпринимал, автомобили увезли.

Вернуть их и лежащее в них имущество хозяин сможет в течение месяца.

Напоминаем, что такие бесхозные автомобили подлежат эвакуации в том случае, если

- они аварийные (в том числе и после пожара) или разукомплектованы;

- в них скапливаются отходы;

- они мешают проезду по двору, в том числе и уборочным машинам и спецтехнике.