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Общество17 сентября 2021 8:30

За собиравших у него на участке клубнику иностранцев житель Тулы заплатит миллион

У четверых граждан из Узбекистана не было разрешения на работу
Елена Иргиз
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Административные дела рассмотрел Одоевский районный суд

Административные дела рассмотрел Одоевский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Одоевский районный суд назначил наказание жителю Тулы за неправомерный наем иностранцев на работу.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в июле 2021 года обвиняемый предприниматель нанял собирать клубнику 4 граждан Узбекистана. При этом разрешение на работу или документ подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Тульской области у них отсутствовали.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 250 000 рублей за каждого работника. По итогу он должен будет заплатить миллион рублей за наем иностранцев.

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