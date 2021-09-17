За собиравших у него на участке клубнику иностранцев житель Тулы заплатит миллион

Административные дела рассмотрел Одоевский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Одоевский районный суд назначил наказание жителю Тулы за неправомерный наем иностранцев на работу.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в июле 2021 года обвиняемый предприниматель нанял собирать клубнику 4 граждан Узбекистана. При этом разрешение на работу или документ подтверждающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Тульской области у них отсутствовали.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 250 000 рублей за каждого работника. По итогу он должен будет заплатить миллион рублей за наем иностранцев.