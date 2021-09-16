В Новомосковске рабочий упал с цистерны: возбуждено уголовное дело

Высота падения рабочего составила почти 4 метра Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи расследуют обстоятельства падения рабочего с высоты на одном из предприятий Новомосковска. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По предварительным данным, 15 сентября 2021 года 52-летний работник химического предприятия промывал железнодорожную цистерну и упал с эстакады на железнодорожные пути с высоты 4 метров. В результате падения мужчина получил тяжелые травмы, и его отвезли в больницу.

Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия, в частности устанавливают лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на производстве.