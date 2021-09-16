В Туле изменяется движение трамваев и троллейбусов

Как в Туле будут ходить троллейбусы и трамваи 16 и 17 сентября Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на два дня изменится движение транспорта, сообщает городская администрация. Ограничения вызваны ремонтными работами межрельсвого пространства на улицах Октябрьской и Металлургов.

Так, движение трамваев будет ограничено:

- по ул. Металлургов 16 и 17 сентября, а также с 20 по 24 сентября с 22:00 до 05:00, 18 и 19 сентября с 21:00 до 05:00;

- на пересечении ул. Октябрьской и Демидовская плотина 16 и 17 сентября с 22:00 до 05:00.

Кроме этого, троллейбусы не будут ходить на пересечении ул. Октябрьской и Демидовская плотина 16 и 17 сентября с 22:00 до 05:00.

В время ремонтных работ изменяется схема движения транспорта.

16 и 17 сентября с 22:00 до 05:00:

№ 7 "ст-н "Металлург"- Щегловская Засека":

Депо - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека.

№ 9 "Московский вокзал-ст-н "Металлург":

в Депо

№ 10 "ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика":

в Депо

№ 12 "ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика":

пр-т Ленина- ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - Депо

№ 13 "пос. Менделеевский – ст. Металлург":

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - Депо

№ 14 "пос. Менделеевский – ст. Металлург":

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - Депо

18 и 19 сентября с 21:00 до 05:00, а также с 20 по 24 сентября с 22:00 до 05:00

№ 7 "ст-н "Металлург"- Щегловская Засека":

Депо - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека.

№ 9 "Московский вокзал-ст-н "Металлург":

ул. Коминтерна - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - Депо

№ 10 "ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика":

Депо - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

№ 13 "пос. Менделеевский – ст. Металлург":

пр-т Ленина- ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - Депо

Также изменяется схема движения троллейбусов:

16 и 17 сентября в период с 22:00 до 05:00

№ 1 "Станция Южная – Малые Гончары":

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Пузакова - ул. Малые Гончары

№ 2 "Станция Южная – ул. Курковая":

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Пузакова - ул. Малые Гончары

№ 4 "Станция Южная – пос. Горелки":

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - пос. Горелки

№ 5 "Станция Южная - Московский вокзал":

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - пос. Горелки

№ 6 "Московский вокзал – пос. Горелки":

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - пос. Горелки

№ 7 "Московский вокзал – ул. Курковая"

ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Пузакова - ул. Малые Гончары

16 и 17 сентября в период с 22:00 до 05:00

№ м-та Наименование маршрута Схема движения