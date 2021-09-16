Злоумышленник ночью взломал холодильник около торговой палатки в Центральном округе Тулы Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы украл 11 коробок с мороженым. Преступление произошло в Центральном районе города.

По предварительным данным, злоумышленник ночью взломал холодильник около торговой палатки в Центральном округе Тулы, сломав навесной замок. Покушался злоумышленник на коробки с мороженым: ему удалось забрать 11 упаковок на сумму 20 000 рублей.

Полиция вычислила виновника происшествия. Им оказался 28-летний неработающий ранее судимый за различные преступления местный житель. Сейчас мужчина задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".