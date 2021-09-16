Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

В Туле бывшему директору строительной компании ужесточили наказание. Более 450 дольщиков не получили жилья, отдав почти 800 миллионов.

Напомним, что в апреле 2021 года суд приговорил бывшего директора «СК «Фаворит» к лишению свободы за дело обманутых дольщиков. Тогда мужчина получил 4 года колонии общего режима.

Отметим, что директор общества с ограниченной ответственностью, которое строило 4 многоквартирных дома в 1-ом Юго-Восточном микрорайоне, покупал недвижимость и выдавал займы аффилированной организации. Ему удалось провести сделок на сумму более 100 миллионов рублей - это были деньги дольщиков, внесших средства на покупку будущего жилья. В итоге два дома были сданы с опозданием на полгода, а еще два - так и не были достроены. Сообщается, что 453 дольщика лишились таким образом более 790 миллионов рублей. Кроме того, директор фирмы отказался выплачивать неустойки, штрафы и компенсации обманутым клиентам.

Прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить наказание. Суд с прошением прокурора согласился. В итоге срок бывшему директору «СК «Фаворит» увеличен до 5 лет колонии. Приговор вступил в законную силу.