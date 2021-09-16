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Житель тульской области отравился грибами, сообщает региональный Роспотребнадзор. Отмечается, что грибы были собраны в городском парке.

Ведомство подчеркивает, что в Тульской области растет около 200 видов грибов, но собирать и употреблять в пищу можно не более 30. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают - при сборе грибов необходимо придерживаться строгих правил:

1. Нельзя брать неизвестные грибы. Если у вас появились сомнения - выбросите этот гриб.

2. Старые и червивые грибы тоже лучше обойти стороной.

3. Грибы, растущие возле дорог, железнодорожных путей, заводов, промышленных зон и в городских парках собирать категорически запрещено. Этот вид растений впитывает в себя все вредные и ядовитые вещества, которые оседают в почве.

4. При комнатной температуре грибы хранятся не более 3 часов, также нельзя их хранить в оцинкованной или алюминиевой посуде.

5. Перед любым приготовлением грибы надо очень хорошо почистить и отварить. Их рекомендуется замораживать.

6. При консервации в грибах может образоваться ботулотоксин, которые приводит к смертельному отравлению - ботулизму. Чтобы избежать этого, грибы нужно тщательно перебирать и промывать под проточной водой от земли. Нельзя также закатывать грибы герметично - палочка ботулизма вырабатывает токсин только при полном отсутствии кислорода. На всякий случай плотно закатанные в банке грибы следует отваривать не менее 20 минут.

7. Нельзя покупать грибы и их производные у частных торговцев на развалах, в местах стихийной торговли, так как продавец не может гарантировать, что их собрали в чистом месте и приготовили и законсервировали по всем санитарным нормам.

8. При первых признаках отравления срочно обращайтесь в больницу и не занимайтесь самолечением.