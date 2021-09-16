Коронавирус в Тульской области, последние данные на 16 сентября 2021 года: заболело еще 105 человек

Всего пандемию в Тульской области не пережили 2 873 человека Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области коронавирусом заразились еще 105 человек. В общей сложности в регионе насчитывается 53 043 случая заболевания с весны 2020 года.

При этом закрыть больничные удалось 101 жителю Тулы и области. Таких в регионе 45 422 пациента.

Также сообщается об 11 смертях пациентов за сутки. У большинства их них были хронические заболевания, на которые вирус дал осложнения. Всего пандемию в Тульской области не пережили 2 873 человека.