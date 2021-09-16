Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 10:33

Дело антипрививочников в Туле: один из работников отказался от иска

Суды снова отложены до конца сентября
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
15 сентября в Пролетарском районном суде состоялись еще 2 заседания по этому дел

15 сентября в Пролетарском районном суде состоялись еще 2 заседания по этому дел

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова отложили дело антипрививочников «Щегловского вала». Напомним, что истцы требуют признать незаконным отстранение от работы и лишение зарплаты из-за отказа делать прививку от коронавируса.

15 сентября в Пролетарском районном суде состоялись еще 2 заседания по этому делу. В ходе одного из них прозвучали дополнительные пояснения, были исследованы документы. Слушание вновь отложено до 29 сентября.

А в ходе другого дела истец написал заявление об отказе от иска. Мужчина также дважды уже не являлся в суд. Поэтому суд внес постановление об оставлении иска без рассмотрения.

Интересное